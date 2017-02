Pixar oferece aulas online gratuitas sobre storytelling – veja como participar

Em parceria com a Khan Academy, a Pixar está disponibilizando na internet, gratuitamente, a 3ª temporada da série ‘Pixar In A Box’ – lembra que já falamos dela por aqui? Em fases anteriores, a Pixar falou sobre câmeras virtuais, efeitos e animaçoes, focando portanto em aspectos técnicos da criaçao. Nessa nova fase do curso, diretores e artistas de storyboards de animaçoes da Pixar compartilham seus conselhos sobre storytelling. Entre eles, Pete Docter, diretor de ‘Up’ e ‘Divertida Mente’, Mark Andrews, diretor de ‘Valente’, Domee Shi, artista de storyboard de ‘Divertida Mente’ e Sanjay Patel, animador de ‘Ratatouille’. A 1ª aula, já disponível, traz uma introduçao sobre storytelling e ajuda a aprimorar a criaçao inicial de elementos como narrativa e personagem. As liçoes incluem vídeos e atividades para os estudantes, que oferecem uma base a partir da qual é possível se guiar. As próximas aulas, que serao liberadas ao longo do ano, vao abordar a criaçao de personagens de forma mais específica, storyboarding e apelo emocional, entre outros assuntos. Para quem estiver interessado em aprender a contar histórias com quem melhor sabe do assunto, basta acessar o conteúdo aqui. Dica do TechCrunch.

