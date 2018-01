Pizza Hut escolhe WMcCann como sua nova agência no Brasil

Depois de encerrar sua parceria com a REF+, a Pizza Hut já escolheu sua nova agência no Brasil – a WMcCann será responsável por toda a comunicaçao do anunciante, com ênfase no desenvolvimento de conteúdo criativo. “Pizza Hut tem um calendário muito movimentado para 2018, com nova campanha de comunicaçao, lançamento de produtos e ativaçoes promocionais. Ter a WMcCann como parceiro estratégico será fundamental para conectar a marca com os consumidores e ser assertivo na comunicaçao”, diz Renata Campos, Diretora de Marketing e Trade Marketing para Pizza Hut no Brasil. “Estamos saboreando o privilégio de poder trabalhar com uma marca tao desejada e icônica em seu segmento”, declara Hugo Rodrigues, Chairman & CEO da WMcCann. Além do Brasil, a Pizza Hut, num processo anterior ao da concorrência no mercado nacional, também escolheu o McCann Worldgroup como seu parceiro de comunicaçao de marketing para a América Latina e Caribe. Num esforço que envolveu a Mercado McCann (Argentina, McCann Miami (EUA) e a Momentum Colombia, a agência passa também a desenvolver campanhas regionais para o anunciante.

