Planta Piranha do jogo Super Mario Bros. foi transformada em fantoche :-)

Sabe a Planta Piranha, aquela planta carnívora do jogo do Super Mario que às vezes surge do encanamento, às vezes sai da terra e outras ainda atira bolas de fogo? Para alegria dos geeks de plantao, ela virou um fantoche super simpático, item de merchandising licenciado, à venda por USD 19,99 no ThinkGeek. Dica do Laughing Squid.

publicidade publicidade