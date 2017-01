Por que o táxi nao tem chance de vencer o Uber | texto de Berenice Ring

Todos os dias ouvimos notícias sobre a guerra que os taxistas declararam ao aplicativo Uber. Seja em grupos organizados fechando viadutos e avenidas, seja bloqueando os motoristas do Uber de transportar seus clientes ou até agredindo pessoas que entram em veículos de cor preta. Nao há dúvidas que o sindicato tem poder de mobilizaçao e de bloquear ruas e até cidades, mas o que tem feito os taxistas é pressao para conseguir à força a proibiçao do Uber em São Paulo e outras grandes cidades.

Com o mundo em mudanças tao rápidas e novas tecnologias surgindo todos os dias, com cada vez maiores expectativas por parte dos consumidores, será difícil conseguir este objetivo. A indústria tradicional dos taxistas tenta perpetuar um modelo obsoleto e excessivamente regulamentado. O Uber surgiu como uma “inovaçao disruptiva” que desafiou as premissas anteriores de como esta indústria deve funcionar. Seus preços sao mais baixos que os dos taxis e sao alterados de acordo com a oferta e procura. Mas nao é apenas por isso que o Uber é bem sucedido. O grande sucesso está acontecendo porque o aplicativo responde às necessidades dos clientes e oferece uma experiência única e inovadora. Equipes do Uber monitoram engenhosamente as mídias sociais para obter feedback dos clientes em tempo real, o que permite ao aplicativo fazer ajustes conforme necessário.

Você foi um feliz proprietário de um GPS em seu automóvel? Comprou um Tom-Tom ou Garmim assim que a tecnologia foi lançada e navegou feliz pelas ruas das cidades? Caso positivo, você também foi um dos infelizes consumidores que nao soube o que fazer com ele assim que começou a usar o Waze. O Waze aniquilou imediatamente os GPSs vendidos nas lojas. Em 1º lugar porque ele é um aplicativo de celular grátis para seu smartphone. Nada bate o grátis! Depois, porque ele é muito mais eficiente, pelo simples motivo de possuir a possibilidade de compartilhamento de informaçoes. Assim, motoristas compartilham em tempo real informaçoes sobre o trânsito, acidentes, perigos, polícia e seu Waze altera a sua rota para o caminho mais rápido.

Inovaçoes disruptivas sao introduzidas no mercado de tempos em tempos e sempre cativaram gurus e acadêmicos renomados como Michael Porter, Clayton Christensen e C.K. Prahalad. Que tal ser você a próxima pessoa a pensar no valor a ser criado e dinheiro a ser ganho com a próxima grande mudança de modelo de negócio?

Berenice Ring

Autora do livro “TSUNAMI: Porque as empresas que surfam esta onda gigante chegam à frente de seus concorrentes”

Coordenadora do curso de Branding do PEC-FGV e Diretora da Fox Branding

