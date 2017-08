Por que uma música sem som está entre as mais ouvidas do iTunes?

O silêncio está em alta. Uma música sem qualquer som, com 10 minutos de duraçao, está subindo cada vez mais entre as mais escutadas do iTunes. Mas calma, as pessoas nao estao ficando malucas – trata-se de uma faixa criada para corrigir uma falha irritante na maneira como o iPhone reproduz as músicas. Isso porque, quando seu iPhone está sincronizado com um carro, toda vez que você vai dirigir, ele automaticamente reproduz a 1ª música em ordem alfabética da sua biblioteca – a ponto de deixar as pessoas com raiva de ter que ouvir toda vez aqueles acordes iniciais da mesma cançao. Até por isso, o título da tal faixa sem som é ‘A a a a a Very Good Song‘, nome que garante que nenhuma outra faixa venha antes dessa. Genial, nao? A cançao já está entre as mais “ouvidas” dos EUA e Reino Unido. Notícia do The Independent.

