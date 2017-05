Portugal acompanha com máxima atençao a política no Brasil

Desde cedo, o interesse midiático sobre o que está acontecendo no Brasil é tanto que os telejornais portugueses abriram as suas ediçoes da manhã com as notícias das manifestaçoes de ontem à noite em Sao Paulo e Brasília. A correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora, tem acompanhado os fatos principais e as imagens que chegam fazem um relato, a meu ver, bastante claro e verdadeiro do que está a acontecer. Nos principais jornais, matérias informativas e, por enquanto, nenhum artigo de opiniao que mereça maior atençao. No online, destaque especial para o Observador, que abriu um link ‘momentos-chave’ com atualizaçoes ao vivo. A seguir e aguardar…

