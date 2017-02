Prefeitura de Sao Paulo diz que nao apagará os grafites do Beco do Batman

Reconhecido como um verdadeiro museu a céu aberto, frequentado por turistas e moradores de Sao Paulo, o Beco do Batman, na Vila Madalena, nao deverá ser afetado pelo programa ‘Cidade Linda’, da prefeitura de Sao Paulo. Depois de boatos de que os grafites que cobrem a ruela seriam apagados, o prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, disse que nao haverá nenhum tipo de cobertura das obras. A única previsao do projeto para a rua é a instalaçao de 3 novas lixeiras. Segundo Monica Bergamo, a subprefeitura ainda está procurando grafiteiros com obras ali e que tenham interesse em retocar os trabalhos.

publicidade publicidade