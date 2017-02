Procon multa companhias aéreas LATAM, Gol e Azul em R$ 9 milhoes

Saiu na coluna da Monica Bergamo hoje bem cedo – “O Procon-SP aplicou à Latam, à Gol e à Azul multas que, somadas, chegam a R$ 9 milhoes, por causa de problemas encontrados pelo órgão em fiscalizaçoes no fim do ano. As companhias foram notificadas e responderam ao Procon, que decidiu manter as puniçoes. Entre as principais irregularidades, os fiscais constataram mudança de horário de voo, falta de assistência, refeiçao e hospedagem e ausência de atendimento preferencial a idosos.”

