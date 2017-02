Publicitários criam site que transforma discurso de ódio de Trump em msgs de amor

Com a eleiçao do novo presidente norte-americano, Donald Trump, uma infinidade de mensagens, notícias e políticas controversas apareceram nas redes sociais. Para aliviar um pouco as tensoes, a agência 180LA criou internamente um website que transforma praticamente qualquer frase num discurso do presidente – é o ‘Trump With Love‘. Você digita o que quiser e, em seguida, um vídeo mostra Trump falando o que você escreveu. Isto é, desde que todas as palavras usadas na frase estejam no dicionário do site. O processo de curar a biblioteca de palavras foi trabalhoso, e envolveu mais de 30 horas de exibiçao de discursos, debates e entrevistas do republicano. O intuito do site, segundo a agência, é transformar o ódio disseminado por Trump em mensagens positivas, direto da boca do próprio presidente. Os publicitários envolvidos no projeto sao William Gelner, Jason Deja, Fernando Lanças, Andres Schiling, Eduardo Marques, Rafael Rizuto, Jefferson Wu, Ryan Schmidt, Karan Dang, Chris Welsby, Matt Jensen e Stacey Savage.

