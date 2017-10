“A Quatro Maos” | Um encontro de escrita que está fazendo história

Até hoje, domingo, a vila de Cascais – cidade próxima à Lisboa – está sob o domínio da criatividade. No Centro Cultural de Cascais e na Casa das Histórias Paula Rego está a decorrer o “A Quatro Maos” – 1° Encontro de Escrita para Cinema e Televisao em Português. Sao conversas, debates, oficinas, masterclasses e sessoes de cinema num encontro com roteiristas, diretores, produtores e algumas das figuras mais importantes da escrita contemporânea. Profissionais que estao revelando, através das suas experiências, os segredos necessários para chegar ao público. Alguns brasileiros também foram convidados para dar palestras. Entre eles, Adriana Falcao, Sonia Rodrigues e Fernando Bonassi (foto abaixo). Nesse sábado, o dia terminou com o filme brasileiro “Que Horas Ela Volta?”, com a presença da autora Anna Muylaert.

publicidade publicidade