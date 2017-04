Rápida no gatilho, Wendy’s responde tuite do McDonald’s sobre hambúrgueres congelados

A Wendy’s já mostrou que nao brinca em serviço quando o assunto é divulgar o uso de carne fresca – e nao congelada – na fabricaçao de seus hambúrgueres. A rede de fast-food nao perderia, portanto, a oportunidade, de provocar o seu maior rival quando o tema veio novamente à tona. Na última 5ª feira, o McDonald’s anunciou seus planos de, até meados de 2018, fazer todos os seus Quarteroes, na maioria de seus restaurantes, com carne fresca. Em meia hora, a equipe de comunicaçao in-house da Wendy’s, em conjunto com sua agência, a VML, já tinha uma resposta na ponta da língua. Pouco depois disso, a mensagem foi divulgada no Twitter – “Entao vocês ainda usarao carne congelada na MAIORIA dos seus hambúrgueres em TODOS os seus restaurantes?” Em pouco mais de 1 dia, o tuite já tinha ultrapassado as 500 milhoes de impressoes – um dos tuites de melhor desempenho da marca até hoje. Para Brandon Rhoten, VP de Publicidade, Mídia, Digital e Mídias Sociais da Wendy’s, esse exemplo deixa claro que o social é o melhor lugar para mostrar a voz da marca – “É difícil ter uma verdadeira personalidade de marca em 15 segundos na televisao, realmente é. O social é uma conversa e as marcas realmente ganham vida quando elas têm um relacionamento com as pessoas e as mídias sociais sao o espaço mais rico para fazer isso atualmente.” Leia mais na Adweek.

.@McDonalds So you’ll still use frozen beef in MOST of your burgers in ALL of your restaurants? Asking for a friend. — Wendy's (@Wendys) 30 de março de 2017

