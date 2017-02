Reportagem censurada volta ao site da Folha, liminar foi suspensa por desembargador

Acaba de sair na Folha – o desembargador Arnoldo Camanho de Assis, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aceitou recurso do jornal e suspendeu, nesta 4ª feira, os efeitos de uma liminar que proibia o veículo de publicar informaçoes sobre chantagem praticada por um hacker contra a primeira-dama Marcela Temer. Na sua decisao, o desembargador afirma que a liminar contra o jornal “está a padecer de aparente inconstitucionalidade, já que violadora de liberdade que se constitui em verdadeiro pilar do Estado democrático de Direito“. E segue – “Nao há, pois, como consentir com a possibilidade de algum órgao estatal – o Poder Judiciário, por exemplo – estabelecer, aprioristicamente, o que deva e o que nao deva ser publicado na imprensa“. Afirma ainda no despacho que “(…) nao há qualquer notícia, nas razoes do recurso, de que a atividade jornalística da parte agravante [a Folha] seja pautada por uma linha editorial irresponsável ou abusiva, potencialmente violadora da intimidade de alguém, muito menos, no caso concreto, da autora-agravada ou de seu marido, o Excelentíssimo Presidente da República“. Com a decisao do desembargador, a reportagem censurada está de volta ao site da Folha. Leia mais aqui.

