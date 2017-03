Repórter do interior da Índia ganha dinheiro divulgando notícias pelo WhatsApp

O repórter indiano Shivendra Gaur viu no WhatsApp uma oportunidade – foi na plataforma que ele desenvolveu um serviço de transmissao de notícias que já atraiu milhares de assinantes pagantes. Batizado de ‘Rocket Post Live’, o serviço foi lançado em abril do ano passado e conta com 11.400 assinantes – cerca de 8.000 deles pagam 100 rúpias por ano (em torno de R$ 5,00) e o restante sao estudantes que recebem as notícias gratuitamente. O Rocket Post Live envia notícias ao longo do dia e também um boletim mais abrangente em vídeo, de cerca de 3 a 5 minutos de duraçao, sempre às 20:00. As notícias dizem respeito basicamente à regiao local, o distrito de Pilibhit, onde moram cerca de 2 milhoes de pessoas. Entre os assinantes estao médicos, engenheiros, políticos, policiais e autoridades locais. Gaur trabalha com outros 5 repórteres – que recebem cerca de R$ 145 a R$ 240 por mês cada – e 2 profissionais que buscam novos assinantes em troca de 30% de comissao. No final do mês, fica com cerca de 20 mil rúpias, algo em torno R$ 1000. Diz que teve a ideia de criar um serviço de notícias pago depois de perceber a incrível quantidade de informaçoes falsas que circulam no WhatsApp todos os dias. E é justamente a credibilidade que faz do Rocket Post Live um sucesso. Shailendra Gangwar, um dos assinantes, diz que recorreu ao serviço por ser barato e por poupar o tempo que ele gastava para descobrir o que era real e o que nao era – “Graças ao Gaur, nós podemos confiar nas notícias no WhatsApp. Há centenas de outros grupos de notícias no WhatsApp nesse distrito, mas é difícil confiar em vários deles, diferente dos posts do Rocket Post Live”, afirma. A notícia é do NiemanLab.

publicidade publicidade