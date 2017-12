Revelados os candidatos a mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020 – veja aqui

Foram oficialmente revelados os candidatos a mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020. Sao 3 duplas de personagens, selecionadas por um painel de jurados entre 2.042 inscriçoes. Um dos personagens representa as Olimpíadas e o outro, as Paralimpíadas. A dupla vencedora será escolhida por votaçao entre crianças de escolas do Japao, no período de 11 de dezembro a 22 de fevereiro do ano que vem. Saiba mais aqui. Com DesignTAXI.





Esse par de mascotes representa tanto as tradiçoes antigas quanto a inovaçao – foram inspirados no logo oficial dos jogos, criado por Asao Tokoro.





Essa dupla é inspirada em 2 personagens do folclore japonês – ‘Manekineko’ e ‘Komainu’.





A dupla C também buscou inspiraçao no folclore japonês – sao a raposa e o guaxinim que frequentemente aparecem em contos de fadas.

