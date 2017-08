Revista Bravo! voltará a circular em versao impressa

Boa notícia para os fãs da revista Bravo! – ela voltará a circular em versao impressa, com 4 ediçoes por ano. As ediçoes serao lançadas nos meses de setembro, dezembro, março e junho. A Bravo! já está angariando assinaturas para os próximos lançamentos, e para acessar o site e garantir a sua, basta clicar aqui. Há 3 opçoes de assinatura e algumas incluem desconto. A revista cultural foi descontinuada em 2013, mas voltou a existir no ano passado, por iniciativa de Helena Bagnoli e Guilherme Werneck. No entanto, até o momento, ela vinha sendo lançada apenas em versao virtual. Notícia do Portal Imprensa.

