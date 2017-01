Ricardo Boechat lê os tuites mais engraçados de seus ouvintes da BandNews

A rádio BandNews FM chegou à marca de 1 milhao de seguidores no Twitter e, para comemorar, pediu a Ricardo Boechat que lesse alguns dos tuites mais engraçados – entre críticas e elogios – enviados pelos ouvintes. Veja no vídeo abaixo, publicado há pouco no perfil da rádio no Twitter.

Para comemorar a marca de 1 milhão de seguidores, nosso Ricardo Boechat leu alguns tuítes mais engraçados dos ouvintes. Olha no que deu: pic.twitter.com/KaaeVo6N4W — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 24 de janeiro de 2017

