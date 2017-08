Riocentro comemora 40 anos com painel gigante de Eduardo Kobra

O Riocentro, icônico espaço de eventos da cidade do Rio de Janeiro, vai celebrar seu aniversário de 40 anos com o projeto “Pavilhao das Artes”, reunindo obras de renomados artistas no Pavilhao 1, utilizado como entrada principal do complexo. O escolhido para iniciar esse projeto foi o artista Eduardo Kobra, que pintou um mural gigante de 600m² retratando pontos turísticos da cidade maravilhosa. “Esse painel foi inspirado em outros 2 que executei recentemente, no Boulevard Olímpico e em Tóquio, no Japao, onde quis levar algo do Rio de janeiro pra lá por conta da coincidência dos jogos olímpicos e acabei fazendo esse também com a temática do Cristo. Pelo local que nós estamos, cheguei à conclusao de que muitas pessoas acabam indo ao Riocentro e nao têm oportunidade de conhecer e de ir até o Cristo, ícone brasileiro e mundial. Por isso, resolvi trazer para esse espaço um pouco desse segundo maior mural no Rio”, relata Kobra a respeito de sua obra. | Foto: Wagner Zieglemeyer

