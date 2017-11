Roberto Carlos proíbe Record de tocar suas músicas e de exibir imagens de arquivo

Roberto Carlos proibiu a Record de tocar suas músicas e de exibir imagens de arquivo em que ele apareça – o que é curioso, uma vez que foi a emissora que ajudou a impulsionar sua carreira no início. Até por isso, a Record sequer menciona o nome dele em qualquer programa. Esse acordo entre as partes, segundo o Notícias da TV, foi feito no início dos anos 2000. O argumento de Roberto é de que ele é um artista da Som Livre e da Globo de maneira exclusiva, nao podendo entao aparecer em outro canal. Nota do Notícias da TV.

publicidade publicidade