Romeu e Julieta do século XXI – nascidos no mesmo hospital c/ poucas horas de diferença

Esse é aquele tipo de história pela qual a internet se apaixona – a história de 2 bebês que parecem ter tido seus destinos cruzados na maternidade. No último domingo, no Coastal Carolina Hospital, em Bluffton, na Carolina do Sul (EUA), às 14:06, o casal Morgan e Edwin Hernandez teve seu bebê – um menino chamado ‘Romeo’. Dezoito horas e 8 minutos depois, na sala ao lado, Christiana e Allan Shifflett trouxeram ao mundo uma menina, chamada ‘Juliet’. :-) Os 2 casais já haviam escolhido os nomes de seus filhos antes e nao se conheciam até entao. No Facebook, como era de se esperar, a história viralizou. Saiu no Mashable.

