#RoyalWedding | Casamento de Harry e Meghan gerou mais de 3,4 milhoes de tuites

O casamento real do Príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle, na manhã deste sábado (19), agitou as conversas no mundo pelo Twitter. No Brasil, as conversas começaram a esquentar às 6:00 da manhã, duas horas antes de o casamento começar na capela de S. Jorge, no Castelo de Windsor. Mais de 3,4 milhoes de tuites sobre o casamento foram publicados globalmente. O momento mais comentado foi o sermao do bispo Michael Curry. O 2º pico de conversas foi durante a apresentaçao da Ave Maria de Franz Schubert pelo violoncelista britânico Sheku Kanneh-Mason e o 3º, logo após o anúncio de que Harry e Meghan estavam oficialmente casados. Além dos noivos, as pessoas mais mencionadas em conversas no Twitter no Reino Unido foram o ex-jogador de futebol David Beckham e sua esposa Victoria, a apresentadora americana Oprah Winfrey, a Princesa Diana, Amal Clooney e o ator inglês Idris Elba.

