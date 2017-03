Sai o ovo, entra um avatar genérico – Twitter muda imagem de perfis sem foto

Depois da aposentadoria da Fail Whale e da estrelinha – sinônimo de ‘favorito’ –, o Twitter acabou com mais um de seus símbolos icônicos – o ovo que era utilizado como imagem padrao nos perfis sem foto. Nesta 6ª feira, o microblog anunciou que o ovo, utilizado globalmente nos últimos 7 anos, agora dá lugar a um avatar genérico cinza. Sobre os motivos da alteraçao, o Twitter diz que ela “faz parte do processo de atualizaçao da marca iniciado no ano passado, que destaca a diversidade das pessoas que utilizam o Twitter pelo mundo”. Também alega que “o fato de frequentemente contas criadas para incomodar pessoas nao serem personalizadas gerou uma associaçao da imagem do ovo a um comportamento negativo, o que poderia afetar os recém-chegados ao Twitter que simplesmente ainda estavam sem foto”. No processo de mudança, levou em conta que a nova imagem padrao deveria ser genérica, universal, séria, temporária e inclusiva, além de nao se relacionar a um gênero específico.

