Sao Paulo deve ser 1ª cidade da América Latina a contar com o ‘Waze Carpool’

O Waze planeja expandir seu serviço de carona, o ‘Waze Carpool’, para mais cidades dos EUA e também para a América Latina, diz o TNW. A empresa começou a testar seu serviço de compartilhamento de viagens em Israel, em julho de 2015, e 10 meses depois fez testes também em San Francisco. O Waze ainda nao especificou quais cidades passarao a contar com o serviço, mas Sao Paulo deve ser a 1ª da lista – o CEO Noam Bardin recentemente se encontrou com Joao Doria, prefeito da capital paulista. O objetivo é nao apenas reduzir o número de carros nas ruas como também fazer dinheiro através de uma nova fonte de receita. Hoje, quem pega uma carona paga um valor diretamente ao motorista, mas a empresa está considerando cobrar um extra de 15% para cada trajeto completo. Diferente de serviços como Uber e Lyft, no entanto, o Waze Carpool nao pretende ser uma opçao de emprego alternativo, já que tanto motoristas como caroneiros só poderao fazer 2 viagens por dia pelo aplicativo, e os assentos devem ser agendados com horas de antecedência. Além de reduzir o número de carros nas ruas, o serviço de carona do Waze promete ser uma opçao mais barata de deslocamento. Nos EUA, por exemplo, uma viagem do centro de Oakland até o centro de San Francisco, que dá cerca de 17 km, custa USD 10,57 no Uber e USD 12,40 no Lyft, mas sai por apenas USD 4,50 no Waze Carpool.

