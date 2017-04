“Se vc quiser fazer política, compra uma estaçao de TV”, diz Silvio a Sheherazade

A jornalista Rachel Sheherazade foi parar nos Trending Topics do Twitter Brasil graças a uma “bronca” que levou de Silvio Santos durante a premiaçao do Troféu Imprensa neste domingo. No palco para receber o prêmio de melhor apresentadora de telejornal, segundo a opiniao da internet, Sheherazade ouviu de seu patrao que “foi contratada para ler notícias, nao para dar sua opiniao”, e que “se você quiser fazer política, compra uma estaçao de televisao e vai fazer por sua conta”. Sheherazade ainda tentou argumentar que foi, sim, contratada para fazer um jornal opinativo, mas Silvio disse categoricamente que nao. O assunto está entre os mais comentados nessa manhã de 2ª feira nas redes sociais, mas nao sem levantar críticas também ao dono do SBT. Em seu discurso, Silvio Santos nao abriu mao dos comentários machistas – disse que contratou Sheherazade pela “sua beleza” e, parabenizando-a pelo troféu, disse que ela merece e merece também “continuar quietinha, é melhor pensar no seu novo casamento”.

Que PISÃO que Sílvio Santos deu na Shorumezade e, por tabela, no Danlixo Gentili. #TroféuImprensa pic.twitter.com/X6UIJJfKsI — Marcos Oliveira 🌈 (@MarkosOliveira) 10 de abril de 2017

