Seja o Hulk e esmague! Game permite lutar como herói da Marvel em VR

Imagine você e mais três amigos na pele de heróis da Marvel, lutando juntos para salvar o planeta. É o que promete fazer por você o game ‘Marvel Powers United VR’, que pode ser jogado por meio do Oculus Rift, óculos de imersao em realidade virtual. Segundo o Gizmodo, sao quatro personagens selecionáveis: Hulk, Capita Marvel, Rocket Raccoon (o guaxinim de ‘Guardioes da Galáxia‘) e um outro, que está sendo mantido como segredo. A primeira missao, a única revelada até agora, é salvar um artefato especial da base do Colecionador. A experiência de jogo é completamente diferente dependendo do personagem escolhido: a Capita Marvel pode levitar e atirar raios de energia, enquanto Hulk é mais lento, mas pode agarrar inimigos e esmagá-los. O vídeo promocional abaixo dá uma ideia do que é possível fazer. O futuro é mesmo a realidade virtual. O game sai oficialmente em 2018.

