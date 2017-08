Senhor do Trafico | Historia de Pablo Escobar, 74 capitulos, estreia dia 15 no +Globosat

Com ares de celebridade, o colombiano Pablo Escobar ganhou fama internacional com o narcotráfico, nos anos 80, e chegou a figurar entre os homens mais ricos do mundo no ranking da Revista Forbes. Mais de 20 anos depois, ele ainda é considerado uma lenda e sua história sempre desperta o interesse do público. No próximo dia 15 de setembro, o canal +Globosat traz para o Brasil a série “O Senhor do Tráfico” (Pablo Escobar: El Patrón del Mal), a maior produçao já feita na Colômbia, que traz a supostamente verdadeira história de 1 dos mais poderosos criminosos do século 20. Nesta 2a feira, estreia uma campanha publicitaria. Com a participaçao de 1300 atores e gravaçoes em 450 locaçoes externas, entre Miami, Bogotá, Medellín e Caribe, a trama da Caracol TV fez sucesso em mais de 20 países. Só na Colômbia, o capítulo de estreia foi o mais visto na história da TV local, atingindo uma audiência de 11 milhoes de pessoas. “O Senhor do Tráfico” irá ao ar de 2a a 6a, às 21:00. Total de 74 episódios, classificaçao 16 anos.

