Sherlock Holmes é escolhido personagem de TV favorito da BBC

O personagem icônico de Sherlock Holmes, da série de TV ‘Sherlock’, foi eleito o personagem de televisao mais popular da BBC por audiências internacionais. A pesquisa foi realizada para marcar o início da 41ª ediçao do Showcase da BBC Worldwide, maior mercado internacional de vendas de um único distribuidor de conteúdo para TV, que acontece no ACC em Liverpool (Inglaterra) até esta 4ª feira, 22 de fevereiro. Mais de 7.000 pessoas entre 18 e 64 anos de idade, da Austrália, França, Alemanha, Índia, Estados Unidos, Japao e México foram convidados a participar da pesquisa, que identificou o personagem de TV mais popular e a cena de televisao mais inesquecível da BBC. Depois de Sherlock (favorito de 29,7% dos entrevistados), os personagens preferidos da audiência sao Doutor Who (para 17,6% dos entrevistados) e Luther (para 12,4% dos entrevistados). O detetive criado por Arthur Conan Doyle e adaptado para a TV por Mark Gatiss e Steven Moffat também recebeu, com alguma vantagem, o 1º lugar na pesquisa para a cena mais inesquecível, com 26% dos fãs citando o momento em que ele caiu para sua ‘morte’. Em 2º lugar ficou ‘The Dead Parrot’, quadro de humor do Monty Python (14,1% dos entrevistados) e, em 3º, a regeneraçao do Doctor no Doctor Who (13,1% dos entrevistados). Sobre a pesquisa, Benedict Cumberbatch, o ator que interpreta Sherlock, comentou – “Sinto-me honrado em saber que minha interpretaçao de Sherlock foi reconhecida internacionalmente como o personagem da BBC favorito dos telespectadores. Quem diria que um sociopata altamente funcional poderia ser tao popular entre pessoas de todo o mundo.“

