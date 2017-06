Shopping da Rússia tem vending machine para comprar likes e seguidores

Inúmeras matérias destacam as “fazendas de cliques” desde meados de 2013, onde funcionários mal remunerados, principalmente na Índia e China, passam o dia avaliando favoravelmente e inflando artificialmente a popularidade de páginas, apps, anúncios, publicaçoes e perfis. Um vídeo de uma dessas instalaçoes na China (veja acima) reacendeu o debate sobre o poder de manipulaçao nas redes sociais, mas pelo visto os russos estao popularizando a prática. O usuário @Alexey__Kovalev pelo Twitter disponibilizou a foto de uma máquina (abaixo) que permite comprar cliques dentro de um centro comercial em Moscou. Por 50 rublos (aproximadamente R$ 3,00) consegue-se 100 likes em uma selfie; pelo dobro do valor, 100 seguidores em conta do Instagram. A sociedade do espetáculo nunca mereceu aplausos, mas implora por “likes”.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here’s a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd

— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 5 de junho de 2017