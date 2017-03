Silvio Santos exibe paródia de filme em q Hitler assume o papel de Roberto Marinho

Uma cena específica do filme ‘A Queda’ (Der Untergang), do diretor Oliver Hirschbiegel, já rodou a internet em inúmeras versoes diferentes. Virou o meme ‘Downfall / Hitler Reacts’, que mostra Hitler enfurecido com as mais diversas situaçoes – seja com o rolezinho ou porque nao conseguiu ingressos para a Copa do Mundo. E foi esse mesmo trecho do longa-metragem que Silvio Santos exibiu essa noite em seu programa dominical. A paródia exibida por Silvio mostra o ditador alemao fazendo as vezes de Roberto Marinho, furioso com o crescimento da audiência da Record. “Eu vi esse negócio na internet. Muita gente já deve ter visto, mas faz tantos anos… É muito interessante. Quem já viu, vai ver de novo”, disse Silvio, comentando ainda que “o criador deste clipe é muito bom. Deve trabalhar com humor. Deve ser da Globo, do SBT… É muito engraçado”. Silvio Santos prometeu ainda exibir outras versoes do vídeo semanalmente. Via Mauricio Stycer.

