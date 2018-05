Silvio Santos ganhou carimbo de ‘fake news’ em anúncio da Record – veja isso

Em anúncio divulgado para o mercado publicitário de Santa Catarina, a RICTV – afiliada da Record no estado – colocou um carimbo de ‘fake news’ sobre a cabeça de Silvio Santos. A peça é uma cópia de um anúncio do SBT divulgado na tarde de 2ª feira, que trazia dados sobre a audiência do canal em diferentes cidades catarinenses. Na versao da RICTV, veiculada no dia seguinte, os dados divulgados pelo SBT sao precedidos pela frase “Fake news divulgada pela emissora C”. Nesta 5ª feira, 17, o SBT de SC emitiu uma nota dizendo que a concorrente está “desesperada”. Conforme explica o Notícias da TV, desde o desligamento do sinal analógico em Florianópolis, em 1º de março, as afiliadas da Record e do SBT vivem uma guerra de audiência – e quem está se saindo melhor é o SBT, que ganhou espaço e passou a disputar o 2º lugar também na capital. Os dados que o SBT publicou, ainda segundo o Notícias da TV, estavam corretos. Leia mais aqui.





