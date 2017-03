A simples alteraçao no design gráfico q poderia ter salvado o Oscar de seu maior vexame

Depois da gafe épica do Miss Universo 2015 – ocasiao em que o apresentador Steve Harvey anunciou o título como sendo da Miss Colômbia quando, na verdade, era da Miss Filipinas –, talvez pouca gente imaginasse que outro erro da mesma proporçao, em um evento desse porte, pudesse se repetir. Até chegarmos ao Oscar 2017. A entrega da estatueta de melhor filme para ‘La La Land’, quando o vencedor na verdade era ‘Moonlight’, marcou a 1ª vez que um erro dessa magnitude foi cometido na premiaçao. Na ocasiao do Miss Universo, falamos aqui no Blue Bus sobre como o design gráfico ruim pode ter contribuído para a falha catastrófica. Com a gafe do Oscar nao é diferente. Para o Fast Co., “os cartoes dos vencedores do Oscar sao camada sobre camada de design tipográfico ruim.” Pra começar, porque o logo da premiaçao é o maior elemento do layout. Abaixo do logo está o nome do vencedor, centralizado e entre aspas – o que faz sentido, mas faria muito mais se estivesse em letras maiores e em negrito, por exemplo. Ainda mais considerando que todos os nomes listados abaixo sao apresentados exatamente da mesma forma, e, portanto, o vencedor nao ganha o destaque que merece. Pra piorar, o nome da categoria – ‘Melhor Atriz’, ‘Melhor Filme’, etc. – aparece lá embaixo, pequeno e em letras minúsculas. “Claro que isso nao importa quando tudo dá certo. Mas o papel do design nao é ser uma soluçao para quando as coisas dao certo, e sim para quando as coisas dao errado”, observa o site. Resumindo – se o cartao dentro do envelope fosse mais claro – tivesse a tipografia adequada e uma hierarquia de informaçao lógica –, a pessoa a cargo de anunciar o vencedor teria percebido o erro.

Pensando nisso, o designer Brandon Jameson refez o cartao. No topo, colocou o nome da categoria – ‘Melhor Filme’ –, em letras grandes, assegurando ao apresentador que ele tem em maos o cartao correto. Em seguida vem o nome do vencedor – em letras maiúsculas, em negrito e entre aspas. Os nomes que vêm abaixo – diretores, produtores – sao grafados com letras maiúsculas e minúsculas. E, por fim, o logo do Oscar foi diminuído e colocado lá embaixo. Para o Fast Co., esse exemplo ilustra como alteraçoes sutis no design podem ajudar a prevenir uma falha humana específica. “As pessoas lendo esses cartoes às vezes sao mais velhas, provavelmente andaram bebendo, e estao no holofote em frente a seus colegas entregando algumas das informaçoes mais importantes da indústria no ano – esses cartoes precisam ser à prova de bala”, diz Jameson. Por favor, um Oscar de Melhor Design do Cartao do Oscar pra ele. ;-)

ANTES (cartao original, produzido pela PricewaterhouseCoopers)



DEPOIS (cartao sugerido pelo designer Brandon Jameson)



