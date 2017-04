Skol lança ediçao limitada de latas em diferentes tons de pele – ‘SKOLORS’

Seguindo o propósito de rever seus valores e adotar um novo discurso, a Skol substitui seu tradicional amarelo por diferentes tons de pele em uma ediçao especial de latas – as ‘SKOLORS’. A açao é inspirada no filme ‘Viva a Diferença’, e teve consultoria do Coletivo MOOC, de arte, música, audiovisual e moda. Serao 5 tons diferentes, e nas redes sociais da Skol será possível ainda criar uma lata digital personalizada – uma ferramenta especial identifica o tom de pele do usuário na foto de perfil e cria uma lata única para ele. Um sistema randômico colocará a lata do usuário brindando com outro tom de pele e a foto poderá ser compartilhada nas redes sociais. O projeto SKOLORS ganhará também um filme com direçao artística do Coletivo MOOC em parceria com a F/Nazca Saatchi & Saatchi. O kit com as 5 latas mais uma Skol original estará à venda no site da marca. A iniciativa é mais um esforço da Skol em mostrar que está mudando, que valoriza a pluralidade, o fim dos estereótipos e preza pelo respeito. No Carnaval, por exemplo, a marca amplificou a açao ‘Apito de Respeito’, distribuindo mais de 60 mil apitos para mulheres se protegerem dos assédios, e no Dia da Mulher lançou o ‘Reposter’, em que 8 ilustradoras redesenharam antigos pôsteres machistas da Skol.

publicidade publicidade