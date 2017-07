Socialbakers divulga relatório das mídias sociais no Brasil referente a abril/2014

No último relatório da Socialbakers sobre as mídias sociais no Brasil você confere o número médio de fãs e de posts para as top 20 marcas, as top 5 indústrias em número de fãs, além das top 5 marcas no Facebook, Twitter e YouTube com base em critérios como interaçao, visualizaçoes e nível de engajamento. O infográfico abaixo também mostra quais foram os posts mais populares do mês – 2 da Nike e 1 do McDonald’s.

