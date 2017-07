Sony Pictures qr entrar para o Guinness – maior número de pessoas vestidas de emoji ;-)

Para comemorar o lançamento de ‘Emoji – O Filme’, a Sony Pictures vai tentar entrar para o Guinness Book quebrando um recorde mundial – o maior grupo de pessoas vestidas com carinhas de emoji simultaneamente, em diferentes lugares do mundo. Em Sao Paulo, o evento vai acontecer neste sábado, dia 15 de julho, às 10:00, no shopping Jardim Sul, que conta com o ‘Parque Emoji’, uma área recreativa temática do filme. Além de Sao Paulo, Dubai, Moscou, Londres e Dublin também participarao, através de centenas de pessoas vestidas com carinhas inspiradas no filme.’Emoji – O Filme’ revela o mundo secreto dentro de um smartphone. Escondido no aplicativo de mensagens encontra-se ‘Textópolis’, uma cidade movimentada onde moram seus emojis favoritos, torcendo para serem selecionados pelo usuário do celular. ;-) A animaçao estreia nos cinemas brasileiros no dia 31 de agosto.

