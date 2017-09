Sua casa foi totalmente alagada, ele voltou para tocar piano pela última vez

Mais uma prova do poder da música: em meio à destruiçao causada pela tempestade tropical Harvey, que varreu partes do Texas, no sul dos Estados Unidos, um homem voltou à sua casa completamente alagada e tocou seu piano uma última vez. Aric Harding, um músico gospel da cidade de Houston, tinha retornado à residência para tentar salvar alguns dos brinquedos dos seus filhos. Em meio ao alagamento da casa, ele se sentiu impelido a se sentar diante do piano e tocar alguma melodia. O vídeo registrando esse momento foi postado nas redes sociais, veja abaixo. Notícia do Consequence of Sound.

Aric Harding returned to his Friendswood home to get his kids' stuffed animals. Then he played his flooded piano. And he moved us to tears. pic.twitter.com/DePluEWz5l — ABC13 Houston (@abc13houston) August 31, 2017

publicidade publicidade