Suas encomendas cantam no comercial de Natal da Amazon | assista aqui

O comercial de Natal da Amazon aposta em encomendas cantoras para seduzir o público. Se, no ano passado, a marca fez um comercial mais político, dessa vez, ela se apegou ao sentimental – seu logo, a setinha que mais parece um sorriso, se torna de fato uma boca para as caixas no seu centro de distribuiçao. As encomendas entao passam a cantar uma versao da música ‘Give a Little Bit‘, de Roger Hodgson, enquanto sao preparadas e encaminhadas ao seu destino final. Bem bonitinho, bem no clima do fim de ano. A campanha é da agência Lucky Generals, de Londres. Nota do AdFreak.

