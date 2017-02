‘Tá no Ar’ dessa semana avisa Trump que Temer “sequer foi eleito para presidente”

Para seu próximo episódio, que será exibido amanhã, 3ª feira, o ‘Tá no Ar’ preparou a versao brasileira do vídeo que diversos países já fizeram pegando carona no slogan ‘America First’, levantado por Donald Trump. A ideia é fazer uma breve apresentaçao do país e mostrar que ok, os EUA podem vir 1º, mas o país em questao pode entao ser o 2º. Começou com a Holanda e viralizou – nas maos de Adnet, Marcius Melhem e companhia, chegou a vez do Brasil. No vídeo, além de apresentar nossas belezas naturais, o ‘animal símbolo’ do país – o Aedes Aegypti (!) – e talentos como Pelé e Gisele Bündchen, a política tem papel de destaque. “Nós também temos um presidente que nao foi eleito pela maioria da populaçao. Aliás, ele sequer foi eleito para presidente. Que tal? Nao é incrível? Ele inclusive tomou o lugar de uma mulher”, diz o texto, apostando que Donald Trump se identificaria bastante com o ‘modus operandi’ brasileiro. Joao Dória e Eike Batista também têm espaço garantido em ‘America first, Brazil second’ – assista logo acima ou no Globo Play. Via Mauricio Stycer.

