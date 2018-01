‘Tá no Ar’ vira jogo de raciocínio na Campus Party

A Globo vai reconstruir cenograficamente 2 quadros do programa ‘Tá no Ar: A TV na TV’ e levá-los para a ediçao deste ano da Campus Party Brasil, em formato de jogo. Com o nome de ‘Desafio Globo’, o game vai desafiar os participantes a solucionar enigmas e escapar, em 15 minutos, de uma sala montada no local. Os atores e redatores finais do ‘Tá no Ar’, Marcelo Adnet e Marcius Melhem, participaram da elaboraçao do jogo gravando áudios e vídeos com dicas aos participantes. Além dos campuseiros, o público nao pagante também poderá participar, já que o estande da Globo estará localizado na área aberta, entre os dias 30 de janeiro e 04 de fevereiro, no Anhembi. Seis pessoas jogarao por vez e deverao solucionar cerca de 10 enigmas para seguir em frente no desafio. Todos eles sao baseados em tecnologia, tema central da Campus Party.

publicidade publicidade