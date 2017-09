‘Tao americano quanto o beisebol’ | mensagem antirracismo causa polêmica

Boston é uma das cidades mais tradicionais do beisebol, que, por sua vez, é o mais tradicional esporte americano. Por isso, fez barulho nos Estados Unidos a mensagem exibida num jogo na 4ª feira (13), por um grupo antirracista – “o racismo é tao americano quanto o beisebol“. A faixa fazia referência a um acontecimento de meses atrás, quando Adam Jones, um jogador negro do Baltimore Orioles, sofreu ofensas racistas e teve amendoins atirados contra ele durante um jogo contra o Boston Red Sox. “É comum vermos Boston se orgulhando de ser uma cidade do tipo liberal e nao racista, enquanto somos lembrados constantemente de que é uma cidade extremamente segregada. Tem sido assim por um longo tempo, e nenhum branco pode evitar a história do racismo, basicamente. Entao, fizemos essa faixa como um gesto nesse sentido, para que possamos conversar sobre isso“, disse um dos responsáveis. Notícia do New York Daily News.

publicidade publicidade