TED estreia série sobre design – a genialidade por trás de objetos simples

TED, a organizaçao de mídia famosa por suas conferências sobre “ideias que vale a pena compartilhar”, acaba de lançar o programa “Small Thing Big Idea: Designs That Changed the World” (em traduçao livre, “Pequena Coisa, Grande Ideia: Designs que Mudaram o Mundo”). A série, que terá 8 episódios, fala sobre a genialidade no design de objetos do cotidiano – como o lápis, o botao, as escadas e o moletom com capuz. A cada 3ª feira um novo episódio, de cerca de 3 a 4 minutos, será lançado no Facebook. “A ideia foi se distanciar um pouco e olhar para uma categoria de design que é a mais presente mas também esquecida”, diz Chee Pearlman, curador de design do TED. O 1º episódio, sobre o mapa do metrô de Londres, foi lançado na semana passada. Confira a programaçao completa a seguir:

16/01 – Michael Bierut—The Genius of the London Tube Map

23/01 – Isaac Mizrahi—How the Button Changed Fashion

30/01 – Kyra Gaunt—How the Jump Rope Got Its Rhythm

06/02 – Daniel Engber—How the Progress Bar Keeps You Sane

13/02 – Caroline Weaver—Why the Pencil is Perfect

20/02 – Paola Antonelli—The 3,000-Year History of the Hoodie

27/02 – David Rockwell—The Hidden Ways Stairs Shape Your Life

06/03 – Margaret Stewart—How the Hyperlink Changed Everything

