Tentativa do Palácio do Planalto de censurar memes repercute no New York Times

Em matéria intitulada ‘Their Government in Chaos, Brazilians Fear the Joke In on Them’ (em traduçao livre algo como “Com o seu governo em caos, brasileiros temem que os bobos sejam eles“), o The New York Times menciona a notificaçao, por parte do Palácio do Planalto, de sites e páginas de humor a respeito do uso nao autorizado de fotos de Michel Temer para produzir memes. Diz que a crise está reforçando a tradiçao brasileira de fazer piada com a desgraça, numa “mistura de sátira e resignaçao existencial”. Também cita os nomes improváveis de candidatos que o povo sugere para substituir Temer, como Tite, Neymar e Tiririca. Mas entende que, por trás de tanta graça, “existe uma tendência nacional muito séria: a fé cada vez menor na democracia da naçao”. Leia a matéria na íntegra, em inglês, aqui.

publicidade publicidade