The Washington Post revela um novo e misterioso slogan – já viu?

Com o novo cenário político dos EUA e os constantes ataques do presidente Donald Trump à imprensa, o Washington Post fez uma mudança “silenciosa mas dramática” no seu website, como descreve o Creativity. Bem abaixo do logo da publicaçao, traz agora o seu novo slogan – “Democracy Dies in Darkness”; veja abaixo. Em traduçao livre – “A democracia morre na escuridao”. Shani George, porta-voz do jornal, nao atribui a mudança diretamente às açoes de Trump – “Isto é algo que dizemos internamente já faz tempo quando falamos da nossa missao. Achamos que seria uma declaraçao de valor boa, concisa, que mostra quem nós somos para os muitos milhoes de leitores que chegaram a nós pela 1ª vez ao longo do ano passado.” Ainda de acordo com o Creativity, seja o slogan ligado ou nao a Trump, o Washington Post é um dos veículos que mais vigorosamente tem feito a cobertura do cenário político norte-americano. Recentemente inclusive lançou uma ferramenta que permite aos leitores checarem a veracidade dos tuites de Donald Trump – está lembrado?

