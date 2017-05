Tinta invisível da Volvo faz ciclistas brilharem no escuro – veja isso

A Volvo, em parceria com a agência Grey London e a startup sueca Albedo100, desenvolveu uma espécie de tinta invisível que promete trazer mais segurança para quem pedala à noite. Trata-se de um spray refletivo que pode ser aplicado em praticamente qualquer tecido, dura uma semana depois de aplicado e sai com uma simples lavagem. Durante o dia é invisível, mas à noite faz com que os ciclistas ‘brilhem no escuro’ quando atingidos pela luz dos faróis dos carros. A partir de hoje, 2000 latas da LifePaint serao distribuídas em lojas de bikes de Londres e Kent. Se fizer sucesso, o projeto pode ser expandido para outros lugares do Reino Unido e quem sabe até internacionalmente. Os ciclistas agradecem. :-) Via AdFreak.

publicidade publicidade