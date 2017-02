Todos os filmes indicados ao Oscar reunidos em 1 só vídeo – assista aqui

À espera do Oscar 2017, que acontece no dia 26 de fevereiro, o Cineplex fez essa montagem com todos os filmes indicados à premiaçao este ano. A propósito, confira todos os indicados, em todas as categorias, nesse link aqui. A dica é do Laughing Squid.

