Toy Art | Um boneco de Eleven, de ‘Stranger Things’, feito à mao

Criaçao do designer romeno Oasim Karmieh com base em ilustraçao de Rocio Garcia, esse bonequinho de Eleven, personagem de ‘Stranger Things’, promete fazer a alegria dos fãs da série. Incluídos estao waffles móveis magnéticos e uma base também imantada. A peça tem cerca de 15 cm de altura, e apenas 20 unidades foram fabricadas. Item de colecionador, está disponível pelo preço (quase sobrenatural) de USD 175, mais de R$ 550. Dica do DesignTAXI.

Veja também: ‘Eleven’, de Stranger Things, pode virar boneco da linha Pop!, da Funko

publicidade publicidade