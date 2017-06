Transmitiu ao vivo o assalto do qual foi vítima enquanto jogava Pokémon Go

Esse nao é o 1º incidente relacionado ao Pokémon Go, mas é possível que seja o 1º transmitido ao vivo, diz o Daily Dot. O gamer conhecido como Rickeybot iniciou uma transmissao ao vivo no Twitch, diretamente do Central Park, em Nova Iorque, na noite deste domingo. Ele jogava Pokémon Go. Pouco depois da meia-noite, Rickeybot foi atacado por um homem que vinha logo atrás dele – a vítima levou um soco e caiu no chao. Em seguida é possível ver o agressor, que roubou o smartphone, correndo. No Twitter, @rickeybot confirmou o assalto, agradeceu a todos pelo apoio e avisou que as lesoes sofridas nao foram graves.

I got mugged playing Pokémon GO in Central Park. Still talking to police and will go to hospital soon. My jaw is a mess. Thanks all. — rickeybot (@rickeybot) 19 de setembro de 2016

Scan on jaw was negative, so just swollen for a few days. Bump on head was from hitting the pavement and blood was from scratch on elbow. — rickeybot (@rickeybot) 19 de setembro de 2016

