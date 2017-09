Trump e as consequências para a América Latina – nessa 3ª feira via Facebook Live

Patrick Foulis, chefe da sucursal da revista The Economist em Nova Iorque, abre a programaçao da viagem do Grupo de Mídia Sao Paulo com a palestra “Governo Trump e as consequências para a América Latina”, com destaque para o Brasil, amanhã, 3ª feira, dia 05 de setembro às 10:00 (horário de Brasília). A conferência será transmitida por Facebook Live, diretamente de Nova Iorque, na página da entidade. O Grupo de Mídia Sao Paulo, entidade que congrega profissinais do setor, promove, anualmente, uma viagem de atualizaçao para os seus membros, executivos de agências de propaganda e veículos. Em sua 18º ediçao, 80 profissionais viajaram para Nova Iorque para 4 dias de palestras com executivos do Snapchat, YouTubeTV, Comscore, Superbowl/NFL, Digital-First Mindset, CBS, Geopath, WAN-IFRA, MCR, The Economist e IBM e visita ao Grand Central Tech (NYU Smart City).

