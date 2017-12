Tudo o que o Google já gravou vc dizendo ao celular – saiba como ouvir

Já nao é nenhuma novidade que as empresas de tecnologia armazenam uma quantidade gigantesca de informaçao sobre seus usuários. Boa parte desses dados é cedida “de boa vontade” – todas as fotos que vc compartilha no Facebook e as buscas que faz no Google, por exemplo. Outra parte, nem tanto. Quando vc usa o comando de voz para fazer pesquisas com seu smartphone, todas essas buscas sao armazenadas. O que talvez vc nao saiba é que buscas “acidentais” também sao guardadas, muitas das quais contêm mensagens privadas e trechos de conversa absolutamente aleatórios. Para ouvir todas as gravaçoes suas que o Google fez até hoje, basta acessar, na página da sua conta do Google, a seçao ‘My Activity’ e selecionar ‘Voice & Audio’. As gravaçoes podem ser ouvidas e também deletadas, individualmente ou em massa. Também é na seçao ‘My Activity’ que vc encontra uma lista de todas as buscas por escrito que já fez no Google. A dica é do Shortlist.

