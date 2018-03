Twitter agora permite salvar tuites para ler depois – nova versao do ‘Favorite’?

Para facilitar o acesso dos usuários a conteúdos de seu interesse a qualquer momento, o Twitter lançou nessa 4ª feira, 28, a funcionalidade de salvar tuites. Com o novo recurso – chamado ‘Bookmarks‘ em inglês -, é possível guardar, em uma lista à qual só o próprio usuário tem acesso, tuites para consumo a qualquer hora – uma soluçao para quando nao há tempo de explorar todas as informaçoes no momento em que o usuário está navegando pela plataforma. Além disso, o novo ícone de “compartilhar”, no qual a novidade está inserida, torna mais fácil enviar tuites via Mensagem Direta (DM) ou para outros canais além da plataforma. O Twitter explica que, para salvar um tuite, vc deve clicar no ícone de compartilhar que aparece abaixo do texto e selecionar “Salvar Tweet” – ele ficará armazenado em “Itens salvos” no menu do perfil. Dá para salvar um vídeo ao vivo para assistir depois, incluir uma sequência aos Itens Salvos para ter fácil acesso às informaçoes quando necessário e guardar tuites com links de artigos interessantes para ler ou compartilhar a qualquer outra hora. Quase como o antigo ‘Favorite‘, representado pela estrela – lembra? -, que, para tristeza geral da comunidade tuiteira, foi substituído pelo ‘Like‘, simbolizado pelo coraçao.

— Twitter (@Twitter) 28 de fevereiro de 2018