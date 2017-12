Twitter lança funcionalidade para tuitar em sequência

Acabou aquela história de precisar identificar tuites com números quando se quer publicar um texto maior no Twitter. O microblog (já nem tao micro assim) anuncia hoje uma atualizaçao que permite a conexao de tuites feitos em sequência. A novidade possibilita o compartilhamento de histórias mais completas e comentários contínuos, além de tornar mais rápida a forma de encontrar as publicaçoes na plataforma. A funçao pode ser utilizada por meio de um botao com o sinal de adiçao (+) presente na tela de criaçao de um tuite. É possível adicionar mais tuites à sequência publicada a qualquer momento com o novo botao “adicionar outro Tweet“. Além disso, uma sequência poderá ser detectada com o botao “mostrar esta sequência“. A novidade estará disponível globalmente nas próximas semanas para iOS e Android e também no twitter.com.

