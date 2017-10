U2 adia apresentaçao na Argentina em duas horas p/ fas verem show de Messi

O U2 conhece seus fas. A banda de rock irlandesa tinha show marcado para a noite de 3ª feira na Argentina, mais precisamente na cidade de La Plata. Porém…a seleçao argentina tinha um jogo marcado para o mesmo horário, contra o Equador, precisando ganhar para se classificar para a Copa do Mundo. Nao deu outra: o U2 adiou seu show por quase duas horas para que os fas argentinos pudessem assistir ao show de Messi, que marcou três gols na vitória por 3 a 1 contra os equatorianos. E mais, quem foi ao estádio de La Plata para ver o show pôde, antes disso, conferir o jogo em teloes instalados no local. A ideia foi arriscada, porque a Argentina poderia ter ficado de fora da Copa da Rússia 2018…mas a euforia da vitória se juntou à empolgaçao do show, resultando numa apresentaçao épica de Bono e companhia. Notícia da NME.

